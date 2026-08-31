Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу “Шлюб онлайн 2.0” і забезпечуватиме міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців за кордоном, пише ЛБ.

Зазначається, що це – пілотний проєкт у новому форматі, за результатами якого компанія визначить умови подальшого масштабування.

Географію послуги розширять у три етапи – до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного.

“Шлюб онлайн уже прибрав відстані для кохання, а тепер ми усуваємо їх і для отримання документів. Якщо люди одружуються дистанційно, вони не повинні їхати в Україну лише по свідоцтво. Відпрацюємо механізм і поступово будемо розширювати географію послуги”, – зазначають в Укрпошті.