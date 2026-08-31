Як повідомляло Інше ТВ, навесні 2025 року у Фінляндії російського неонациста Яна Петровского (Воїслава Тордена) засудили до довічного за воєнні злочини в Україні. 9 січня 2026 року в Апеляційному суді Гельсінкі знов розпочався розгляд його справи.

Апеляційний суд Гельсінкі оголосив рішення у справі про воєнні злочини громадянина Росії Воїслава Тордена, пише Yle.

Суд визнав його винним у трьох воєнних злочинах і призначив 12,5 років ув’язнення.

У березні минулого року Гельсінський окружний суд засудив Тордена до довічного ув’язнення за чотири воєнні злочини, скоєні під час засідки на сході України 2014 року. Найтяжчим епізодом окружний суд вважав убивство українського військового.

В апеляції Торден вимагав виправдати його або принаймні пом’якшити покарання. Прокурор просив покарати за п’ятьма воєнними злочинами.

Йшлося про засідку 5 вересня 2014 року з зловживанням прапором України. У ній група “Русич” брала участь як частина батальйону “Бетмен” та інших формувань.

Засідка проти батальйону “Айдар” у Луганській області призвела до загибелі 22 українських військових і поранення чотирьох. Апеляційний суд визнав, що щонайменше четверо з убитих на той момент уже були поранені.

Суд вважає, що Торден був заступником командира “Русича” і що в засідці, крім командира та заступника, були щонайменше ще двоє членів групи.

Торден заперечував і свою посаду в групі, і участь у засідці.

Апеляція визнала: він стріляв із легкого кулемета по українських солдатах і цим вчинив воєнний злочин. Натомість суд вважає недоведеним, що поранених розстріляв сам Торден або двоє інших членів “Русича”.

Суд також визнав, що як командир він не відповідає за розстріл поранених українських військових, і цей пункт обвинувачення відхилив.

Водночас апеляція вважає: беручи участь у спільному діянні з іншими формуваннями, Торден частково відповідальний за вбивства і поранення військових.

За висновком апеляції, Торден вчинив воєнний злочин, коли сфотографував командира “Русича”, який позував перед сильно обгорілим і ще палаючим тілом загиблого українського солдата, і поширив це фото в соцмережах.

Суд також визнав воєнним злочином те, що він повідомляв в інтернеті та соцмережах: правило групи – полонених не брати, “Русич” милості не дає.

Апеляція відхилила пункт про те, що на щоці одного українського солдата гострим предметом вирізали символ “Русича”.

На думку суду, за доказами рана була поверхневою, без кровотечі, а ушкодження щоки – короткочасним. Тому це не вважали воєнним злочином як дію, що завдає сильного фізичного чи психічного страждання.

Призначаючи покарання, суд урахував зокрема міжнародну практику покарань за воєнні злочини, участь Тордена в засідці, яка призвела до вбивств і поранень українських солдатів, його статус заступника командира “Русича”, який подавав приклад підлеглим, а також намір створювати й поширювати воєнну пропаганду.

За вироком апеляції, поведінка Тордена заслуговує на суворішу оцінку і свідчить про більшу вину, ніж дії рядового бійця.

Суд зобов’язав Тордена виплатити відшкодування пораненим у засідці військовим і родичам загиблих.

Раніше Окружний суд Гельсінкі також визнав, що Торден був заступником командира групи “Русич”, яка брала участь у збройному нападі на військових ЗСУ на блокпості в Луганській області.

Окружний суд засудив його за чотирма воєнними злочинами.

Хоча тоді суд не вважав доведеним, що Торден сам стріляв у солдатів, його як командира визнали відповідальним за смерть одного військового – незалежно від того, убив чоловіка він чи інший член групи.

Розстріл пораненого солдата суд оцінив як настільки жорстокий, що прирівняв його до вбивства.

Торден увесь час заперечував і воєнні злочини, і посаду заступника командира. За його словами, він не брав участі в бою, а знімав пропагандистські та рекрутингові відео разом із телевізійником.

– Я не брав участі в бою. Я не зробив жодного пострілу, – сказав він в окружному суді.

Процес відбувся у Фінляндії, бо Тордена затримали тут улітку 2023 року. Під час подій 2014-го він користувався ім’ям Ян Петровський.