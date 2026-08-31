Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру.

Поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням.