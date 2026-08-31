На пляжі Sanctuary Beach Resort встановили спеціальну шафу, де кожний чотирилапий може вибрати собі «читання» до смаку і вирушити з ним на прогулянку.

Після «прочитання» палицю можна повернути на місце або залишити наступному відвідувачу.

Sanctuary Beach Resort – дуже петфрендлі-готель: тут нижча вартість оплати за проживання тварини плюс додаткові послуги, як, наприклад, іграшки, ласощі та миски для води.

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