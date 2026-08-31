Лідери Росії та Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпінь 31 серпня зустрілися у столиці Киргизстану — Бішкеку.

Лідери зосередилися на двосторонніх відносинах. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, вони обговорювали великий обсяг торговельно-економічної взаємодії, яку «не можна обговорювати публічно зі зрозумілих причин».

Окремою важливою темою є проєкт майбутнього газопроводу «Сила Сибіру-2». Раніше зазначалося, що між країнами залишаються розбіжності, оскільки Пекін вимагає знизити ціну на газ до рівня внутрішньоросійського ринку.

Путін заявив про готовність Росії зробити тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю постійним, якщо Пекін підтримає цю ініціативу.

Російську агресію проти України нібито предметно не обговорювали – Пєсков заявив, що ця тема звучала лише «рефреном, поверхнево, власне, обговорення не було».