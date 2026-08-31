Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Володимира Путіна припинити воєнні дії в Україні, заявивши, що кожен день цієї війни «відкидає людство назад». Ця заява прозвучала 31 серпня 2026 року під час їхньої двосторонньої зустрічі в Бішкеку.

-Кожен день, проведений у війні, відштовхує людство назад, а кожен крок до миру наповнює все людство новою надією та новим ентузіазмом. Ми повинні рухатися від нескінченної війни до її припинення. Ми повинні рухатися в цьому напрямку, тому що це необхідно для добробуту людства, – сказав Моді і додав:

-Усі питання повинні бути вирішені мирним шляхом якомога швидше. Це заклик людства. Це послання Індії. Земля Ганді та земля Будди мають лише одне послання: мир.

Путін у відповідь Моді сказав таке:

-Російсько-індійські відносини продовжують зміцнюватися на основі принципів особливого привілейованого стратегічного партнерства.

Шановний пане Прем’єр-міністре, звичайно, цьому також сприяє Ваша особлива увага до російсько-індійських відносин і теплі, добрі та дружні стосунки, які встановилися між нами. Я вдячний Вам за це.

Моді неодноразово закликав Путіна до припинення війни, зокрема, на саміті ШОС у 2025 році та під час візиту до Москви у 2024 році. Сьогодні зустріч у Бішкеку відбулася після переговорів Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.