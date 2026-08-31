Про зміну систему оплати праці освітян і те, з чим Україна підійшла до початку нового навчального року, повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Сьогодні була детальна доповідь Міністра освіти і науки перед стартом навчального року. Все, що стосується безпеки освітнього процесу, укриттів, організації харчування, забезпечення підручниками, підвищення оплати праці освітян. Наше завдання — попри війну забезпечити дітям можливість якісно і безпечно навчатися.

Завтра почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів.

Лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Це рішення повинні ухвалювати конкретні громади на місцях. Безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості.

Сьогодні в цілому по країні понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. У школах такий доступ мають 83% учнів. Це понад 9 тисяч закладів дошкільної та 11 тисяч закладів загальної середньої освіти.

Триває будівництво ще 131 такого укриття за кошти державного бюджету. З них — 18 підземних дитячих садків. Після завершення цих робіт доступ до укриття матимуть 87% вихованців та учнів. Ціль до кінця 2027 року досягнути показника 92%. Минулого року ця цифра становила 77%. У 2022 році — 10%.

В університетах та закладах фахової й професійної освіти цей показник значно нижче — 68%. Укриття на сьогодні мають 965 з 1420 університетів та коледжів.

Заклади вищої освіти та коледжі самостійно визначають формат і графік освітнього процесу в межах своєї автономії. Вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів, особливостей освітніх програм.

Тепер по регіонах. За інформацією місцевої влади, у Києві укриття є у 528 дитячих садочках і 435 школах. Загалом вони дозволяють забезпечити 91% вихованців і учнів столиці. 23 садочки та 20 шкіл не мають власних укриттів. Для них освітній процес організовують у безпечних просторах, які орендують.

На Київщині укриття облаштовані у 507 дитячих садочках і 658 школах. Це дає змогу забезпечити безпеку понад 90% вихованців та учнів області.

Особлива увага — безпеці організації освітнього процесу на прифронтових територіях. Тут застосовуються всі можливі форми навчання. Частина дітей навчається дистанційно, частина — у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу. Формат та графік освітнього процесу визначається місцевими адміністраціями залежно від безпекової ситуації.



До прикладу, в Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, частині Дніпропетровської області освітній процес може тривати і в закладах освіти, де є базові укриття. Це дає змогу забезпечити близько 80% вихованців та учнів змішаною формою навчання. У Запорізькій області ця цифра становить близько 72%. У Харківській області, змішаний формат навчання, через безпекову ситуацію, застосовують лише у так званих підземних школах і там ця цифра складає близько 30%. На Харківщині таких шкіл зараз 17. Ще 7 — добудують на початку навчального року. В інших випадках застосовують дистанційний формат навчання.

Росія цілеспрямовано атакує друкарні та склади з підручниками. Тому, якщо неможливо оперативно надрукувати необхідну кількість підручників, учні мають отримувати доступ до їхніх електронних версій. Це пряме завдання Міністерства освіти спільно з місцевою владою в кожному конкретному регіоні.

Те саме стосується харчування дітей. Там, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви. Питання якісного харчування — пріоритетне й Міністерство освіти та науки триматиме ситуацію на контролі.

З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%.

Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок.

Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні.

Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти, органам місцевого самоврядування рекомендується здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року.

Окремо зберігаємо доплату 2600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу.