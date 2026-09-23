Теща Руслана Кравченка, який на той час очолював Київську ОВА до призначення генпрокурором, у липні 2023 року інвестувала у будівництво вілли в Дубаї площею 143 квадратних метри в елітному котеджному містечку Damac Lagoons близько 670 тисяч доларів (24,5 мільйона гривень за офіційним курсом НБУ на момент придбання). Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Схем» (Радіо Свобода) із посиланням на дані дубайського реєстру нерухомості. Мова про Аліну Шкробанець – матір на той час дружини Руслана Кравченка Олени Шкробанець, з якою він розлучився у 2024 році. Після їхнього розлучення у нерухомості з’явився новий власник – українець Андрій Кейбаш, керуючий київським рестораном La Veranda, серед відвідувачів якого у компанії Шкробанець раніше був помічений і Руслан Кравченко.

У коментарі «Схемам» Аліна Шкробанець заперечила купівлю нерухомості в ОАЕ, але не виключила, що її дані могли використати без її відома. Її чоловік, колишній тесть ексгенпрокурора, додав, що Кравченко знайомий з ресторатором Андрієм Кейбашом, на якого згодом переоформили віллу. Андрій Кейбаш підтвердив журналістам, що в 2025 році придбав це майно, але заявив, що «побачив інформацію через інтернет». У кого він купував нерухомість, Кейбаш не повідомив. Журналісти намагаються отримати коментар Руслана Кравченка.

Інформацію про дубайську нерухомість «Схеми» отримали з витоку масиву даних у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В основі витоку – дані з Земельного департаменту Дубаю.

Мова про таунхаус площею понад 143 квадратних метри в кластері котеджного містечка Damac Lagoons Mykonos у Дубаї, спроектованому у грецькому середземноморському стилі.

«Розташований у самому серці DAMAC Lagoons, кластер Mykonos пропонує сучасні таунхауси, що втілюють дух одного з найвідоміших островів світу. Натхненний мальовничими пагорбами та пляжною атмосферою Міконоса, цей житловий масив створений для тих, хто щиро радіє життю. Від драйвової атмосфери вечірок до безтурботних, залитих сонцем пляжів – тут пропонується ідеальне поєднання яскравих емоцій та відпочинку. Mykonos у DAMAC Lagoons переносить витончену естетику грецьких островів просто до вашого порогу, створюючи справжню оазу абсолютного щастя та розкоші», – йдеться на сайті забудовника.

Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї

За даними з витоку з дубайського реєстру, 20 липня 2023 року у це майно інвестувала близько 670 тисяч доларів українка Аліна Шкробанець. Продавцем нерухомості виступила компанія Island Oasis Properties – девелоперська та будівельна фірма з ОАЕ. Проєкт перебуває на етапі завершення будівництва.

Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї

Журналісти звернули увагу, що того ж дня, 20 липня 2023 року її донька Олена Шкробанець, на той момент дружина Руслана Кравченка, звільнилася з Офісу генерального прокурора – це вказано в її декларації.

У той же період Руслан Кравченко в своїй декларації зазначав право тимчасового користування автомобілем його тещі Аліни Шкробанець – Infiniti QX70 2013 року випуску. У листопаді 2024-го подружжя офіційно розлучилося.

Влітку 2025-го Кравченко став генеральним прокурором. Того ж року вже колишня теща Аліна Шкробанець, за даними з витоку з реєстру нерухомості ОАЕ, продала віллу київському ресторатору Андрію Кейбашу. Інформацію про це також підтверджує офіційний реєстр Земельного департаменту Дубаю.

З 2025 року віллою, яка була записана на Шкробанець, володіє київський ресторатор Андрій Кейбаш

Андрій Кейбаш – це керуючий рестораном La Veranda в Києві.

Ресторан La Veranda в Києві

«Схемам» вдалося відшукати відео на Instagram-сторінці закладу, датоване груднем 2022 року, на якому Аліна Шкробанець разом з чоловіком Ігорем та донькою Оленою, тоді ще дружиною Кравченка, відвідують ресторан. На цьому відео з’являється також Андрій Кейбаш.

Аліна Шкробанець разом з чоловіком та донькою відвідують ресторан La Veranda, грудень 2022

Згодом ролик з фрагментами з цього відео з родиною ще декілька разів з’являється у публікаціях на Instagram-сторінці закладу.

На іншому відео з La Veranda, за той же період, журналісти помітили в компанії Ігоря Шкробанця і самого Руслана Кравченка, який тоді очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Ігор Шкробанець і Руслан Кравченко у La Veranda, грудень 2022

«Схеми» звернулися до Аліни Шкробанець по коментар. Вона зазначила, що не купувала віллу в Дубаї.

«Я нічого не купувала в Арабських Еміратах, – сказала Шкробанець, – Я зараз у світлі цих реалій, які є, я думаю, чи не могли мене використати? Бо я не купувала. Мені не треба нерухомість в Дубаях».

На питання, хто, на її думку, міг би використати її дані, жінка не відповіла.

Щодо керівника La Veranda Андрія Кейбаша повідомила, що «знайома з ним, вони товаришують», але ніколи не обговорювала з ним жодних питань щодо нерухомості.

Аліна Шкробанець запевнила, що не спілкується з Русланом Кравченком понад два роки, і він ніколи до неї не звертався з приводу придбання чи оформлення нерухомості.

Колишня дружина Руслана Кравченка Олена Шкробанець на дзвінки не відповіла, а на повідомлення відреагувала коротко: «На жаль, мені про це (дубайське майно – ред.) нічого невідомо». Редакція намагається отримати коментар і самого ексгенпрокурора.

Новий власник дубайської нерухомості Андрій Кейбаш у розмові з журналістами підтвердив, що в 2025 році придбав віллу за майже 670 тисяч доларів. Але заперечив, що купував саме у Аліни Шкробанець. За його словами, він знайшов цю нерухомість «в інтернеті».

– Я просто через інтернет побачив інформацію, що є можливості з інвестування, та і все, – сказав Андрій Кейбаш.

– Через інтернет побачили на сайті самого забудовника? – уточнив журналіст «Схем».

– Так, дуже багато різної інформації є ж в соціальних мережах. Ну, дуже багато.

– Тобто, ви побачили якесь оголошення про продаж?

– Так, ну, за активним посиланням перейшов. Зі мною списався менеджер, вели спілкування.

– А вам не здається дивним той факт, що попередньою власницею цієї нерухомості була Аліна Шкробанець?

– Дивіться, зараз дивна така ситуація, що ви мені телефонуєте і ставите ці питання.

Коли журналіст зазначив, що йдеться про нерухомість, придбану на той момент родичами Руслана Кравченка, Кейбаш відмовився коментувати: «Усе, що пов’язано, або є якась інформація стосовно Кравченка… я не хочу навіть на цю тему якось правильно спілкуватись, тому що ця людина була свого часу просто нашим гостем, маю на увазі клієнтом. Та і все. (…) Якщо ви кажете про відео, або аналізуєте якісь речі… Ви бачите, що це ресторан, він має загальний доступ, до нього приходять різні гості. Ми працюємо дуже багато років в нашому районі».

Він також сказав, що не підтримує стосунків з Аліною Шкробанець.

«Вони – мої гості. Якщо ви би до нас приходили в гості і були нашими клієнтами, ми би теж з вами спілкувалися, бо це наш формат спілкування», – сказав Кейбаш.

Під час розмови з журналістом ресторатор так і не зміг пригадати, в кого він купував віллу. Водночас на прохання журналістів він погодився переглянути документи, але пізніше перестав виходити на зв’язок.

Батько колишньої дружини Кравченка Ігор Шкробанець – депутат Чернівецької обласної ради, відповідно, він мав би вказувати в декларації нерухомість у Дубаї, в яку інвестувала його дружина Аліна Шкробанець. Цього у звітності немає. У коментарі «Схемам» він сказав, що йому нічого невідомо про купівлю дружиною нерухомості в ОАЕ, але також припустив, що її дані могли використати.

Коментуючи відвідування закладу La Veranda, Шкробанець повідомив, що саме Кравченко познайомив його з Андрієм Кейбашем. «Ми познайомилися через нього (Кравченка – ред.) з цим ресторатором».

7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. Це сталося на тлі заяв антикорупційних органів щодо викриття злочинної організації, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів.

За даними НАБУ та САП, її організатором був один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Бюро звітувало про викриття п’ятьох ймовірних учасників злочинної організації. Суд взяв під варту з можливістю внесення застави двох фігурантів справи «Карфаген» про покривання роботи незаконних кол-центрів – Сергія Кропиву і Єлизавету Івахненко.

Кравченко, коментуючи розслідування НАБУ і САП, заявив, що не має «жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора». Офіційних звинувачень йому не висували.

Зранку 14 вересня Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому заявив про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. У цьому ж відео він говорив, що раніше від ухвалення цього рішення його «політично стримував президент Зеленський».

Згодом стало відомо, що ще вночі 14 вересня генпрокурор виїхав із України. За словами самого Кравченка, він перебуває у відрядженні.

У пресслужбі Офісу генерального прокурора 14 вересня в коментарі Радіо Свобода підтвердили, що Руслан Кравченко поїхав у відрядження до Франції.

Того ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади своїм наказом і направив у Верховну Раду подання на його звільнення. «Україна бачила причини для цього, і голосів має бути достатньо», – зазначив він.

Перед голосуванням Кравченко у телеграмі звернувся до Верховної Ради, заявивши, що тільки від українського парламенту «сьогодні залежить, чи запанує нарешті в нашій державі закон і справедливість».

Верховна Рада підтримала відставку Кравченка – за виступили 317 народних обранців. Того ж дня президент Зеленський його звільнив.