У січні – серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 124,7 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, що перевищило минулорічні показники на 5,4 млн гривень. Про це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 1,4 відсотка.

Нагадуємо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Звертаємо увагу, що у разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях з питань оподаткування платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників, а також до Офісу податкових консультантів, який діє при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

ДПС Миколаївщини висловлює подяку усім платникам акцизного податку, які працюють легально та забезпечують місцеві бюджети області вагомими надходженнями.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.