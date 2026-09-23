Вчора, 22 вересня, приблизно о 20:55, в районі буд. № 97 по вул. Миру у смт Казанка Баштанського району 22-річний водій ВАЗ 2101 допустив наїзд на мотоцикл Forte FT 125-2 під керуванням 12-річного хлопця.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів малолітнього керманича мототранспорту з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу обласного центру, де госпіталізували.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля має ознаки сп’яніння. За результатами освідування у медичному закладі у нього виявили 1,2 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

22-річного водія легковика слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та наразі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про подію, звернутися за телефонами: 068-300-54-38 або (0512) 53-13-43.

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