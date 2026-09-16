Вчора, 15 вересня, близько 18:00 у селі Камʼянка Чорноморської громади Миколаївщини відбулось зіткнення автомобіля ЗАЗ ТF699P, яким керував 54-річний чоловік, та мотоцикла Geon Stіnger.

Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню тяжкості двоє 14-річних підлітків – водій та пасажирка двоколісного транспорту. На жаль, згодом дівчина померла у лікарні.

Водія легковика слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За скоєне водію ЗАЗ загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Слідчі відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління звертаються із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (0512) 53-13-47 або 102.

Джерело: https://mk.npu.gov.ua/news/zahynula-pasazhyrka-mototsykla-ta-travmuvavsia-ioho-vodii-u-mykolaivskomu-raioni-politseiski-zatrymaly-kermanycha-avtomobilia