Ситуація на ЗАЕС та в окупованому Енергодарі, спроби росіян русифікувати МАГАТЕ, щоб виправдати окупацію атомної станції, – все це розповідають в ГУР МО України.

Безпекова ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається складною: як і раніше, жоден із шести енергоблоків ЗАЕС не виробляє електроенергію — усі вони перебувають у стані “холодного зупину”.

Обсяг води у ставку-охолоджувачі знижується. Якщо у липні 2026 року рівень становив 12,86 метра, то на початку серпня він знизився до 12,63 метра, а наприкінці місяця — до 12,55 метра і продовжує падати. Для нормального забезпечення потреб станції мінімально необхідним вважається рівень 15 метрів.

Протягом серпня роботу та технічне обслуговування об’єкта забезпечувала чергова зміна чисельністю лише близько 1 150 працівників.

На початку серпня ЗАЕС тричі залишалася без зовнішнього електроживлення — знеструмлення відбулися 1, 4 та 8 серпня. Від початку повномасштабного вторгнення кількість подібних випадків сягнула вже 23–25.

Причиною знеструмлень станції у серпні стали проблеми з лінією електропередачі “Феросплавна-1”. Під час втрати зовнішнього живлення на ЗАЕС штатно запускались резервні дизель-електричні установки.

Використання резервних генераторів створює додаткове навантаження на складну ситуацію з пальним на тимчасово окупованих територіях України. У разі тривалого повного блекауту потреба станції у дизельному пальному становитиме близько 150 тонн щодоби.

Крім того, на станції виникають проблеми з підключенням до інтернету. 13–14 серпня 2026 року через дії російських окупантів мережу відключили, що ускладнило комунікацію, відстеження показників і міжнародний моніторинг.

Також кремль активізував реалізацію стратегії з інтеграції ЗАЕС у власне “правове поле” — так звана федеральна служба з екологічного, технологічного та атомного нагляду держави-агресора “ростехнадзор” відрядила на станцію спеціальну групу інспекторів.

Ситуація в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області також погіршується. У місті — системні перебої з мобільним зв’язком, доступом до інтернету, електро- та водопостачанням. Так само зберігається дефіцит пального, питної води та продуктів харчування.

Держава-агресор росія свідомо створює умови інформаційної ізоляції Енергодару, щоб мінімізувати витоки інформації про катастрофічну ситуацію в місті та на ЗАЕС. Зокрема, фіксуються цілеспрямовані відключення інтернету та мобільного зв’язку, а також випадки свавілля російських “поліцаїв” щодо цивільного населення.

Водночас москва через своїх представників у МАГАТЕ прагне русифікувати організацію та використати міжнародний статус агентства для виправдання окупації ЗАЕС. Одне із завдань відповідної гібридної кампанії — “нормалізувати” інформаційне тло та створити передумови для подальшої легітимізації російського контролю над українською атомною станцією.

У межах відповідних зусиль росія намагалась організувати та використати у своїх цілях візит генерального директора агентства Рафаеля Ґроссі на окуповану ЗАЕС перед 70-ю сесією Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні 14–17 вересня, де розглядатиметься питання ядерної безпеки України. Візит Ґроссі на ЗАЕС відбувся 4 вересня.

Представники держави-агресора росії в МАГАТЕ продовжують просувати інтереси кремля та чинити тиск на міжнародну організацію. Так, заступник гендиректора МАГАТЕ громадянин рф міхаіл чудаков домігся підтримки Агентством картографічного відображення тимчасово окупованої території АР Крим як частини рф в оновленій глобальній інтегрованій інформаційній системі МАГАТЕ PRIS. Також російські представники в організації вимагають використовувати русифіковані назви українських населених пунктів у зазначеній системі: Chernobyl, Rovno, Khmelnitski та Zaporozhye.

Станція продовжує залишатися військовою базою та своєрідним укриттям для російського окупаційного гарнізону, оскільки московити розуміють, що українські війська не будуть завдавати ударів по ЗАЕС.

Як повідомляло Інше ТВ, “Енергоатом” заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС