Станом на 15 вересня господарства обмолотили 6 892 тис. га (59% від запланованих площ). Валовий збір зернових та зернобобових культур досяг 32 373,37 тис. тонн при середній урожайності 47 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Сільгосптоваровиробники практично завершили збирання основних ранніх культур:

пшениця – збір завершено, з 5 043 тис. га намолочено 24 926 тис. тонн при середній урожайності 49,4 ц/га;

ячмінь – збір завершено (100% площ, 1 476,54 тис. га), зібрано 6 405 тис. тонн при урожайності 43,4 ц/га;

горох – збір завершено, з 299,11 тис. га намолочено 797,53 тис. тонн при урожайності 26,7 ц/га.

Найвищу урожайність демонструють господарства Хмельницької (70,7 ц/га), Сумської (59,7 ц/га) та Вінницької (59,3 ц/га) областей.

У розрізі основних культур серед областей-лідерів:

Одеська область – зібрано 4 822,2 тис. тонн з 1 190 га (пшениці – 3 223,30 тис. тонн з 773,2 тис. га, урожайність – 41,7 ц/га, ячменя – 1 311,5 тис. тонн з 308,7 тис. га, урожайність – 42,5 ц/га; гороху – 284,9 тис. тонн із 106,9 тис. га, урожайність – 26,7 ц/га);

Дніпропетровська область – зібрано 2 690 тис. тонн із 650,6 тис. га. (пшениці – 2 040,3 тис. тонн із 462,90 тис. га, урожайність – 44,1 ц/га; ячменя – 574,6 тис. тонн зі 159,10 тис. га, урожайність – 36,1 ц/га; гороху – 37 тис. тонн із 16,2 тис. га, урожайність – 22,8 ц/га).

Кіровоградська область – зібрано 2 424,2 тис. тонн із 559 тис. га (пшениці – 1 923,8 тис. тонн із 426,40 тис. га, урожайність – 45,1 ц/га; ячменя – 412,5 тис. тонн із 98,00 тис. га, урожайність – 42,1 ц/га; гороху – 82 тис. тонн із 31,30 тис. га, урожайність – 26,2 ц/га).

Також аграрії активно збирають пізні зернові та олійні культури:

кукурудза – зібрано 167,67 тис. тонн з 35 тис. га (1% від прогнозу) при урожайності 48,2 ц/га;

соняшник – 526,62 тис. тонн з 275,38 тис. га (5% від прогнозу) при урожайності 19,1 ц/га;

соя – 325,78 тис. тонн з 167,51 тис. га (11% від прогнозу) при урожайності 19,4 ц/га;

просо – 51,12 тис. тонн з 20,82 тис. га (51% від прогнозу) при урожайності 24,6 ц/га;

гречка – 26,46 тис. тонн з 18,24 тис. га (38% від прогнозу) при урожайності 14,5 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 8 вересня аграрії всіх областей зібрали 32,2 млн тонн зернових та зернобобових культур при середній урожайності 47 ц/га.