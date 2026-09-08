Станом на 8 вересня аграрії всіх областей обмолотили 6,85 млн га, що становить 59% від прогнозованих площ. Валовий збір зернових та зернобобових культур уже досяг 32,2 млн тонн при середній урожайності 47 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Аграрії практично фінішували із збиранням пшениці та повністю завершили жнива ячменю й гороху. Загалом у розрізі основних культур:

пшениці – зібрано 24,91 млн тонн із площі 5,04 млн га (98% від плану) при середній урожайності 49,4 ц/га;

ячменю – жнива повністю завершено (100% площ, 1,48 млн га), валовий збір становить 6,4 млн тонн при урожайності 43,4 ц/га;

гороху – збирання повністю завершено (100% площ, 298,2 тис. га), отримано 795,2 тис. тонн при урожайності 26,7 ц/га;

проса – намолочено 34 тис. тонн обмолочено 14,5 тис. га (35% площ), при урожайності 23,4 ц/га;

гречки – намолочено 10,9 тис. тонн, обмолочено 7,7 тис. га (16% площ) при урожайності 14,2 ц/га;

кукурудзи – зібрано перші 43,2 тис. тонн, на 12,1 тис. га при урожайності 35,9 ц/га.

Лідерство за обсягами валового збору зернових утримують аграрії півдня та центральних регіонів:

Одеська область – загалом зібрано 4,82 млн тонн зерна з площі 1,19 млн га. Основу врожаю регіону склали пшениця – 3,22 млн тонн (зібрано з 773,2 тис. га), ячмінь – 1,31 млн тонн (з 308,7 тис. га) та горох – 284,9 тис. тонн (із 106,9 тис. га);

Дніпропетровська область – намолочено 2,69 млн тонн зерна із 650,6 тис. га. Зокрема, господарства регіону зібрали пшениці – 2,04 млн тонн (із 462,9 тис. га), ячменю – 574,6 тис. тонн (зі 159,1 тис. га) та гороху – 37 тис. тонн (із 16,2 тис. га);

Кіровоградська область – валовий збір сягнув 2,42 млн тонн з площі 559 тис. га. У тому числі, пшениці намолочено 1,92 млн тонн (із 426,4 тис. га), ячменю – 412,5 тис. тонн (з 98 тис. га) та гороху – 82 тис. тонн (із 31,3 тис. га).

Найвищою урожайністю відзначилися господарства Хмельниччини (70,8 ц/га), Сумщини (59,7 ц/га) та Вінниччини (59,6 ц/га).

Збір ріпаку завершено (зібрано 3828,6 тис тонн).

Також господарства розпочали збирати пізні олійні культури:

соняшнику – намолочено 89,3 тис. тонн насіння з перших 56 тис. га (1% від прогнозу) при урожайності 15,9 ц/га;

сої – зібрано 79,9 тис. тонн на 45,3 тис. га (3% від прогнозу), при урожайності 17,6 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 вересня аграрії обмолотили 6 821,3 тис. га, що становить 58% прогнозованих площ. Загалом уже зібрано 31 941,7 тис. тонн зерна та зернобобових нового врожаю при середній урожайності 46,8 ц/га.