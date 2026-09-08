Погода в Україні 9 вересня буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів місцями можуть нагадати про літо, проте незабаром повітря знову стане свіжішим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Експерт розповіла, що зараз погоду над всією Україною визначає антициклон, або ж область високого атмосферного тиску.

Така ж ситуація, за словами Діденко, буде і впродовж завтрашнього дня – середи, 9 вересня.

“Саме тому скрізь – від заходу до сходу, від півночі до півдня – дощів в усіх областях України не передбачається”, – пояснила синоптик.

Отже, погода завтра буде:

сонячна;

малохмарна.

Температура повітря завтра, згідно з даними Діденко, “підвищиться ще на кілька градусів”.

При цьому найтепліше може бути, за її словами, у західних областях – близько +27…+32°С.

У більшості областей (тобто в середньому по Україні) температура повітря становитиме орієнтовно +24…+27°С.

Тим часом трохи свіжіше буде у східних областях – до +21…+23°С.

Синоптик повідомила, що в Києві завтра погода очікується:

суха;

ясна;

сонячна;

тепла.

Вдень температура повітря у столиці, згідно з інформацією Діденко, досягне +25…+27°С.

Вона нагадала також, що зараз місто затягнули дими та смоги від пожеж – наслідків чергової ворожої атаки (в ніч на 8 вересня).

“Антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму буде незначним”, – попередила метеоролог.

Діденко повідомила, що вже у четвер, 10 вересня, пориви західного та південно-західного вітру в столиці становитимуть 10-14 метрів за секунду.

“Це – сильний вітер, тому ситуація зі смогами покращиться”, – уточнила вона.

В цілому впродовж найближчих днів (9-10 вересня), за словами синоптика, в Україні буде переважати “літня погода”, адже температура повітря коливатиметься в межах +25…+32°С.

“Надалі повітря стане свіжішим”, – розповіла спеціаліст.

Водночас вона зауважила, що “до справжнього холоду – ще далеко”.