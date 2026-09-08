Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила рішення про видворення 10 співробітників російського посольства через неприйнятну діяльність, яка заборонена Віденською конвенцією. Про це Орбан написала в Х, передає УНН.

Як заявила Орбан, МЗС країни повідомило російського посла в Угорщині, що, за оцінкою угорської влади, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією.

Тому угорська сторона закликала зазначених осіб покинути Угорщину. Це рішення спрямовано на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву дипломатичних відносин з росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил – написала Орбан.



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