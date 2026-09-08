Уряд Австралії має намір запровадити нові правила для платформ соціальних мереж, які нададуть користувачам більший контроль над алгоритмами їхніх соціальних мереж, пише ЛБ.

Згідно з ініціативою “Моя стрічка, мій шлях”, платформи соціальних мереж повинні дозволяти користувачам відмовлятися від контенту, рекомендованого алгоритмом, у їхніх стрічках.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз презентував проєкт закону, який запроваджує “зобов’язання щодо безпеки” для великих соцмереж, зокрема Facebook, TikTok та Instagram.

Користувачі бачитимуть лише контент з облікових записів, на які вони самі підписані. “Йдеться не про надання контролю уряду. Йдеться про надання контролю людям”, – сказав Албаніз.

Очікується, що законопроєкт внесуть на розгляд парламенту і схвалять до кінця цього року.

Компанії, які не дотримуватимуться правил, можуть бути оштрафовані на суму до 62 мільйонів євро.

Міністерка зв’язку Австралії Аніка Веллс заявила, що нововведення допоможе убезпечити дітей у соціальних мережах.