Внаслідок ворожого обстрілу, який вивів з ладу локомотив Укрзалізниці, поїзд Львів – Миколаїв був змушений зупинитися на одній зі станцій області та не може продовжити рух до Миколаєва.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

«Щоб люди не чекали на відновлення руху, завчасно було організовано автобуси, якими пасажири зможуть дістатися Миколаєва.

Залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Вдячний усім, хто долучився до організації логістики для пасажирів поїзда Львів – Миколаїв», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни тричі атакували поїзд Київ-Миколаїв – подробиці рятувальної операції 168-х пасажирів від Миколаївської ОВА