Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні росіяни атакували поїзд Київ-Миколаїв (ВІДЕО).

В.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов більш детально розповів про цей черговий акт російського тероризму, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою ворог з використанням ударного БпЛА атакував пасажирський поїзд №122 Київ – Миколаїв.



Завдяки скоординованим діям моніторингових та поїзної бригад, своєчасному реагуванню на загрозу та евакуації, на щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.



Однозначно маємо констатувати: цілеспрямований удар по цивільному пасажирському потягу – черговий воєнний злочин. росія свідомо б’є туди, де перебувають цивільні. По пасажирських поїздах, житлових будинках, наших містах і селах. Це системний терор проти людей.



Одразу після отримання інформації про атаку по потягу скоординували роботу профільних підрозділів Миколаївської ОВА та Баштанської районної військової адміністрації з відповідними службами Укрзалізниці, щоб організувати подальше перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. До роботи долучилися ДСНС та органи місцевого самоврядування.



Окремо підкреслю, що ситуацію ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому всі дії координували з урахуванням безпекової ситуації. Саме чітка координація та дотримання усіх інструкцій на такі випадки дозволили уникнути трагічних наслідків.



Під час ще двох атак по тому ж потягу, які ворог здійснив протягом двох з половиною годин після першого удару, обійшлося без постраждалих.



Також уламками було пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без світла залишилися 18 населених пунктів – 3628 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.



Дякую залізничникам, рятувальникам, енергетикам, органам місцевого самоврядування та всім, хто оперативно долучився до ліквідації наслідків атак та допомоги людям», – зазначається в повідомленні Миколаївської ОВА.