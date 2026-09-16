Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф підготувати теракт в Одеській області. За результатами дій на випередження у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі.

Як з’ясувало розслідування, фігурант мав закласти поблизу об’єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та «підсилену» металевими шурупами і болтами.

Після закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів.

Погодившись на обіцянку «легких» коштів з рф, чоловік приступив до підготовки теракту. Для цього він отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти.

Для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.