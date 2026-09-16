16 вересня 2026 року військові рф завдали удару із застосуванням FPV-дрону по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Пошкоджено маршрутний мікроавтобус, який рухався по трасі. Загинуло п’ятеро людей, семеро – дістали поранень.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

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