На війні проти України загинув генерал-майор Антон Груніс, командира 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Груніс був випускником Казанського суворовського військового училища, мав позивний «Грозний» і брав участь в анексії Криму у 2014 році.

Наприкінці серпня міноборони РФ повідомляло, що глава відомства Андрєй Бєлоусов вручив Грунісу «Золоту зірку» героя РФ. Груніс вже доповів про захоплення Костянтинівки Донецької області, яку російські війська намагаються захопити з жовтня 2025 року. Однак наразі, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські сили контролюють близько 70% міста.

Груніс став 23-м російським генералом, який загинув під час війни проти України.

Зокрема 3 вересня у Саратовській області розстріляли топофіцера Військово-космічних сил росії — командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії генерал-майора Варпаховіча Ніколая Ніколаєвіча.



31 серпня, СБУ заочно повідомила Варпаховічу про підозру через удар по «Охматдиту». За даними слідства, саме він 8 липня 2024-го віддав злочинний наказ атакувати дитячу лікарню ракетою Х-101, яку запустили з бомбардувальника Ту-95. Тоді загинули двоє людей, зокрема лікарка.