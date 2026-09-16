Анджеліна Джолі розповіла деталі свого візиту до Харкова. Голлівудська зірка зазначила, що під час візиту, вона із сином побувала в підземному тренувальному клубі на Північній Салтівці, а також відвідала художню студію Aza Nizi Maza, яка також пішла під землю в 2022 році через обстріли РФ.

Про це вона повідомила у соцмережах.

-Ми поспілкувалися з жінками, які самостійно виховували своїх дітей, одночасно ведучи кампанію за звільнення своїх чоловіків. Деякі з них чекали чотири роки. Ми також віддали шану родині Олексія Юкова, який заснував «Плацдарм» і присвятив більшу частину свого життя пошуку, ідентифікації та поверненню тіл загиблих солдатів обох сторін конфлікту їхнім родинам. У серпні він загинув, виконуючи цю роботу на передовій, — зазначила Джолі.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Анджеліна Джолі в Україні – разом з сином у Харкові на тренування в боксерському клубі (ФОТО)