Анджеліна Джолі, суперзірка і посол доброї волі ЮНІСЕФ, вже втретє від початку війни в Україні. Її вже бачили в Тернополі, у Львові, Полтаві та інших містах України. А тепер вона завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові.

Фото зі знаменитістю з’явилося в соцмережах закладу.

– Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших акторок світу.

Її син Нокс разом із українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу.

Так у Харківському боксерському залі одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших акторок світу, – зазначили у Клубі.

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