В Україні стартував набір на навчально-грантову програму для жінок, які хочуть започаткувати або розвинути власну справу у сфері дошкільної освіти та догляду за дітьми. 30 відібраних учасниць пройдуть професійне навчання з підприємництва, отримають експертну підтримку для підготовки бізнес-планів, а після завершення програми зможуть позмагатися за грант у розмірі до 16 000 доларів США.

Програма орієнтована як на жінок, які лише планують відкрити власний дитячий садок, так і на підприємиць, які вже працюють у сфері дошкільної освіти та хочуть масштабувати свою діяльність, збільшити кількість місць для дітей або розвинути нові формати послуг.

Особливий акцент програми — на розвитку сталих моделей співпраці приватних надавачів послуг із громадами, органами місцевого самоврядування та комунальними установами, зокрема за принципами державно-приватного партнерства.

Що отримають учасниці?

За результатами відкритого відбору 30 жінок буде запрошено до навчальної програми. Її очна частина відбудеться 12–16 жовтня 2026 року. Протягом п’яти днів учасниці працюватимуть над власними бізнес-ідеями та вивчатимуть ключові аспекти створення і розвитку закладу дошкільної освіти: від формування бізнес-моделі та фінансового планування до організації роботи закладу, взаємодії з громадою та підготовки бізнес-плану. Для учасниць буде забезпечено проживання та харчування на період очного навчання.

Після завершення тренінгу робота над проєктами продовжиться онлайн. Учасниці отримають менторську підтримку та консультації експертів, які допоможуть доопрацювати бізнес-плани та підготуватися до їх презентації конкурсній комісії.

У листопаді 2026 року відбудеться захист бізнес-планів. За його результатами щонайменше п’ять проєктів буде відібрано для отримання фінансової та експертної підтримки. Максимальний розмір одного гранту становить 16 000 доларів США. Кошти можна буде спрямувати на створення нового або масштабування вже чинного закладу дошкільної освіти відповідно до умов грантової програми.

Важливо: повне проходження навчальної програми є обов’язковою умовою подальшої участі у грантовому конкурсі. Водночас участь у навчанні не гарантує автоматичного отримання гранту — переможниць буде визначено за результатами окремого конкурсного відбору та захисту бізнес-планів.

Кого запрошують до участі?

Подати заявку можуть жінки, які проживають або планують розвивати свою діяльність в одній із семи цільових областей: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Особливо заохочуються до участі:

ветеранки та дружини військовослужбовців і ветеранів;

жінки з числа внутрішньо переміщених осіб;

мешканки сільських територій та регіонів, наближених до лінії фронту;

матері дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, а також жінки, які здійснюють догляд за такими дітьми;

підприємиці, які вже працюють у сфері дошкільної освіти та догляду за дітьми;

жінки, які ще не мають власного бізнесу, але мають реалістичну ідею та готові започаткувати діяльність у цій сфері.

Для участі не обов’язково вже мати власний дитячий садок або зареєстрований бізнес. Важливими є мотивація, готовність працювати над своєю ідеєю та реальний намір створити або масштабувати заклад дошкільної освіти.

Перевагою буде заплановане надання послуг догляду для дітей раннього віку, наявність приміщення або конкретного плану щодо його залучення, а також попередньої підтримки з боку громади, органу місцевого самоврядування чи комунальної установи, готовність розвивати модель співпраці між приватним надавачем послуг і громадою.

Учасниці, які надалі отримають грантову підтримку, мають бути готові забезпечити розвиток закладу, збільшення його спроможності приймати дітей та сталу роботу після завершення фінансування проєкту.

Як подати заявку?

Для участі у відборі необхідно заповнити реєстраційну форму:

👉https://forms.gle/cznrXWbkkX9zHB269

Детальні умови навчально-грантової програми:

👉https://docs.google.com/document/d/1DXC-6_DdgEYop-SqlHedlUDkibrwSXBiZIyj43Xl21c/edit?usp=sharing

Кінцевий термін подання заявок — 15 вересня 2026 року включно. Про результати відбору всі кандидатки, які подали заявки, буде повідомлено до 30 вересня 2026 року.

Навчально-грантова програма реалізується в межах проєкту Міжнародної організації праці «Догляд за дітьми в Україні: системний підхід задля кращого відновлення» за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida). ГО «Освіта 360» є імплементаційним партнером проєкту.