У Миколаєві поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні хуліганства.

Зловмисник, перебуваючи біля закладу відпочинку у середмісті обласного центру, здійснив постріл у напрямку вулиці. За вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення.

Пізно ввечері 6 вересня до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що біля закладу відпочинку по вулиці Соборній невідомий чоловік здійснює постріли у повітря з предмету, схожого на пістолет.

У ході першочергових слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи біля закладу відпочинку у присутності значної кількості людей, демонстрував травматичний пістолет, на який мав протермінований дозвіл на зберігання. Після чого здійснив постріл у напрямку вулиці, на якій перебували люди. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.