В Україні розробили нову систему ППО, яка вже збиває російські ракети S8000 «Бандероль».

Про це повідомляє консорціум Brave1, передає Мілітарний.

Brave1 зазначає, що вартість перехоплення неназваним засобом значно нижча, ніж вартість самого боєприпасу.

На кадрах видно перехоплення бойовою системою ворожої «Бандеролі».

Система здатна захоплювати та супроводжувати ракети до їх знищення.

Brave1 зазначає, що це не єдина система, здатна протидіяти цим ракетам.

Наразі Україна масштабує інновації для протидії російським реактивним дронам.

«Ми розробляємо та впроваджуємо інноваційні рішення для захисту наших громадян від сучасних загроз», — зауважують представники Brave1.

Кадри знешкодження ракети S8000 «Бандероль». Кадр з відео Brave1

В Україні ракети «Бандероль» також збивають винищувачі МиГ-29. Один з таких випадків трапився 2 вересня, коли винищувач на гранично малій висоті «Бандероль» ракетою Р-60.