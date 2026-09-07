На нових плівках НАБУ в межах операції «Карфаген» суспільство почуло правила життя заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви.

«Я так не можу — просто ходити на роботу, щоб ходити. Там жити, щоб жити. Потрібно якщо робити, то все бууух. Але я люблю краще. Є*ати так королеву, красти так мільйон», — каже «Канцлер» в опублікованому НАБУ аудіозаписі.

За версією слідства, «Канцлер», тобто Сергій Кропива, заробляв на «кришуванні» шахрайських колцентрів, а витрачав — на дорогі покупки й нерухомість.

hromadske розповідає про будинки, квартири й автівки, яких набули родичі посадовця ОГП протягом останніх років. Усе це майно, яке лише офіційно оформлене на родичів Сергія Кропиви, обійшлося їм у понад мільйон доларів.

Сергію Кропиві 42 роки. Він обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора з минулого року. Доти, з 2023 до 2024 року, був заступником Олега Кіпера — голови Одеської ОВА з питань цифрового розвитку. Ще раніше, у 2022 році, працював в Офісі генпрокурора. Олег Кіпер у той самий період був керівником Київської міської прокуратури, тобто фактично головним прокурором Києва. До 2022 року Кропива обіймав керівні посади в Кіберполіції.

Активні надбання родичів посадовця почались у 2020 році, коли Сергій Кропива був першим заступником начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Маєток у Лісниках і ФОПи батьків

Сам посадовець за роки служби ніякого майна не набув — крім приватизованої квартири у Золотоноші Черкаської області. На відміну від його матері, Валентини Кропиви. Жінці 64 роки. Мешкає вона, судячи із соцмереж, у місті Золотоноша Черкаської області. Колись Валентина Кропива активно вела соцмережі: публікувала фото із сином-посадовцем та онукою, з якою відпочивала на Кіпрі.

Сергій Кропива та його матір Валентина Кропиваhromadske

Потім — дуже багато світлин зі США. Гаваї, гори, вихідні в Лас-Вегасі, свята з американськими друзями.

Фото Валентини Кропиви в соцмережахhromadske

Схоже на дозвілля бізнеследі. Але в жінки не було ніякого бізнесу. А у групі для російськомовних мешканців американського міста Боулдер (штат Колорадо) користувачі радили звертатися до Валентини як до майстрині лікувального масажу.

Про свої поїздки до США і назад Валентина Кропива розповідала у своїх соцмережах. Наприклад, у липні 2020 року жінка пише, що повертається зі США до України.

Допис Валентини Кропиви в соцмережах про повернення зі США у липні 2020 рокуhromadske

Через кілька місяців після цього Валентина Кропива купує квартиру в ЖК «Комфорт Таун» у Києві. За 40 кв. м мати посадовця офіційно заплатила понад 800 000 гривень, тобто понад 30 000 доларів.

Вже у березні 2021 року Валентина Кропива пише, що знову летить до США. А у вересні того самого року — повертається.

Допис Валентини Кропиви в соцмережах про повернення зі США у вересні 2021 рокуhromadske

Між виїздом і поверненням у Валентини Кропиви з’явився ФОП в Україні. Місцем реєстрації вона зазначила Золотоношу Черкаської області, а спеціалізацією — фотокопіювання.

Й от одразу по поверненню з Америки, 9 листопада 2021 року, Валентина Кропива укладає дві угоди: купує земельну ділянку та будинок у Лісниках під Києвом. Будинок тоді був збудований тільки наполовину. Загальна площа — 258 кв. м. Офіційно будинок із землею жінці обійшовся приблизно у 5,5 мільйона гривень, або в понад 200 000 доларів.

У листопаді 2021 року Валентина Кропива купила земельну ділянку та будинок у Лісниках під Києвомhromadske

Зараз маєток уже добудований на вигляд. Ним користується син Валентини Степанівни — нині затриманий посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, хоч він і декларує цей будинок як недобудову.

У 2023 році Валентина Кропива купила ще й авто — Toyota RAV4 2022 року випуску. Зараз такі коштують приблизно 30 000 доларів.

У 2025 році жінка оформила право власності на квартиру у ЖК «Файна Таун» площею 125 кв. м. Офіційно за неї жінка заплатила 6,7 мільйона гривень. Станом на 2025 рік це понад 160 000 доларів.

Квартира Валентини Кропиви у ЖК «Файна Таун» площею 125 кв. мhromadske

Протягом останніх років побільшало нерухомості й у батька Сергія Кропиви — Василя. Йому 65 років. Вся його бізнес-діяльність розпочалась у 2021 році. Спочатку був ФОП із гуртової торгівлі, потім — чинний дотепер ФОП зі спеціалізацією «фотокопіювання». Обидва підприємства були зареєстровані в Золотоноші.

У 2023 році чоловік став співвласником компанії «Ортіго». Фірма займається гуртовою торгівлею зерном. Чисті прибутки компанії з 2023 до кінця 2025 року становлять майже 3 мільйони гривень. Це багато, але до появи і ФОПів, і бізнесу, Василь Кропива витрачав більше.

Наприклад, у 2020 році чоловік надавав позику у 3,7 мільйона гривень (тоді це було понад 130 000 доларів) Ірині Амеліній. Повернути гроші вона має до 2030 року. А доти Амеліна передала Василю Кропиві будинок в Одесі площею 290 кв. м в іпотеку як гарантію повернення позики.

Позика Василя Кропиви Ірині Амелінійhromadske

У Києві батько посадовця теж купив квартиру — право власності оформив у 2024 році. Йдеться про квартиру в ЖК UNIT.Home площею 43,8 кв. м. Заплатив за неї Василь Кропива майже 2 мільйони гривень — на той момент це було понад 50 тисяч доларів.

У 2025 році Василь Кропива придбав будівлю в Боярці під Києвом площею 500 кв. м. Вартість — 2,5 мільйона доларів — понад 62 тисячі дол. У цій будівлі розташовується фітнес-центр, у його соцмережах вказано — «тимчасово зачинено».

Соцмережі фітнес-центру в будівлі Василя Кропиви в Боярці під Києвомhromadske

Тож із 2020 року Василь Кропива тільки офіційно витратив на нерухомість у Києві, Київській області й Одесі приблизно 250 тисяч доларів. А разом із дружиною — приблизно 650 тисяч доларів.

Чи могли ці витрати пояснити доходи від бізнесу батьків і їхніх ФОПів? Навряд. Адже, за даними слідства, Сергій Кропива оформлював ФОПи на родичів, щоб «проганяти» через них гроші, які б пояснили походження всього цього майна.

Із росії з любов’ю

Дружині Сергія Кропиви, Ірині, 37 років. У 2023 році жінка придбала Mercedes-Benz GLE-Class 2023 року випуску за майже 5 мільйонів гривень, тобто понад 130 тисяч доларів.

Ірина Кропива теж підприємця. Має ФОП із 2020 року зі спеціалізацією «діяльність ресторанів». У березні 2026 року Ірина Кропива заснувала компанію «Павер поінт» із надання в оренду устаткування.

Наскільки реальним є цей бізнес — складно сказати. На аудіозаписах, оприлюднених НАБУ, «Канцлер» запитує дружину: «Що ти, готова взагалі бути підприємицею? У цьому є як плюс, так і мінус».

Ніякого іншого майна, крім автівки, в Ірини Кропиви немає. Але, схоже, раніше жінка мала російський паспорт.

Зараз дружина прокурора в телефонах інших користувачів підписана як Ірина Роговченко. У 2004 жінка саме з такими ПІБ, датою і місцем народження отримала російський паспорт у Республіці Комі. Нині документ уже не дійсний.

У 2004 році Ірина Роговченко отримала російський паспорт у Республіці Комі. Нині документ уже не дійснийhromadske

А ось батьки Ірини Кропиви — Олександр і Галина Роговченки, — відповідно до витоків із баз даних, все ще залишаються громадянами рф.

Тещі посадовця Сергія Кропиви — 61 рік. Галина Роговченко народилась у Вінницькій області. російський паспорт у неї з’явився у 2003-му, потім — новий — у 2009-му. Він досі чинний і підтверджується на сайті російської податкової служби.

російський паспорт Галини Роговченкоhromadske

Тестю прокурора — 66 років. Олександр Роговченко народився на Житомирщині. російський паспорт узяв у 2005 році. Він теж підтверджується на сайті російської податкової.

Та російське громадянство не завадило тестям Сергія Кропиви набути купу нерухомості в Україні.

Дані про російський паспорт Сергія Кропивиhromadske

Так, у 2021 році теща посадовця стала власницею трьох приміщень у ЖК «Файна Таун». Їх загальна площа — 31,7 кв. м. А загальна вартість — понад 2 мільйони гривень. На той момент це було понад 80 тисяч доларів.

Тесть Сергія Кропиви вже після початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2022 року, став власником приміщення площею 41,5 кв. м у тому самому ЖК «Файна Таун». Його офіційна ціна — 3,3 мільйона гривень, або понад 90 тисяч доларів.

У червні 2025 року Олександр Роговченко набув право власності на ще одну квартиру у ЖК «Грейт», що на Дніпровській набережній. Там 47,5 кв. м обійшлись йому у 1,3 мільйона гривень — це понад 30 тисяч доларів станом на 2025 рік.

Усю цю нерухомість, вартістю у понад 200 тисяч доларів, тесть і теща посадовця набували як громадяни росії. Можливо, саме про цих родичів із росії ідеться на плівках НАБУ — за версією слідства, «Канцлер» планував пояснити саме їхніми доходами в росії набуття української нерухомості.

От тільки, відповідно до витоків із баз даних, вклади тестя й тещі посадовця в російських банках зовсім не тягнуть на мільйонні.

Вклади тестя й тещі посадовця в російських банкахhromadske

«Муза» і понад $200 000

«Муза» з плівок НАБУ, тобто 24-річна Єлизавета Івахненко, запам’яталася, зокрема, таким висловлюванням: «Якщо зараз повидаляти це все, то мені взагалі все треба повидаляти. У мене тут Porsche, Loro Piana, Мімі зрештою, квіти. Ну? Годинники, браслети, сумки. Мені треба все видаляти, розумієш? Історію можна прибрати? Ну, шуба ще, так, вони можуть зрозуміти, що вона не бюджетна…»

Єлизавета Івахненко закінчила Одеську юридичну академію. Зараз соцмережі жінки видалені, але деякі фото вдалося знайти. На них — красиве життя, дорогі сумки й відпочинок. Але не обійшлося без нерухомості й автомобіля.

24-річна Єлизавета Івахненкоhromadske

У жовтні 2025 року Єлизавета Івахненко купила нежитлове приміщення площею 150 кв. м у центрі Києва на Печерську. Вартість покупки — 7 мільйонів гривень, тобто понад 160 тисяч доларів.

Нежитлове приміщення Єлизавети Івахненко площею 150 кв. м у центрі Києва на Печерськуhromadske

Того самого року Івахненко стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску. Ось це авто.

Єлизавета Івахненко у 2025-му році стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випускуhromadske

А ось — це саме авто ще раніше продавалось за майже 60 тисяч доларів.

Автомобіль Єлизавети Івахненкоhromadske

Так 24-річна дівчина набула майна на понад 200 тисяч доларів лише протягом 2025 року.

Звісно, усе це — лише верхівка айсберга. По-перше, за даними слідства, Сергій Кропива оформлював на підставних осіб іще й нерухомість в елітному готелі Glacier в Івано-Франківській області.

По-друге, прокурор САП Микола Карась заявив у суді, що організатор схеми з «кришування» шахрайських колцентрів Сергій Кропива діяв за «повної підтримки» генерального прокурора Руслана Кравченка. На аудіозаписах, оприлюднених НАБУ, Кропива також звертається до певного «Шефа», називаючи його «Андрійовичем».

Сам Руслан Кравченко будь-яку причетність до «кришування» шахрайських колцентрів і легалізації майна заперечує.

Крім того, за даними журналістів, обшуки в межах цієї справи відбулися й у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Тож головне питання тут навіть не в тому, скільки майна встигли придбати родина та оточення Сергія Кропиви. А в тому, хто весь цей час стояв над ним — і чи назве слідство ці імена офіційно.