Ворог продовжує терористичне полювання за пасажирськими поїздами. Поцілили в поїзд 122 Київ – Миколаїв. Моніторингова команда УЗ завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів. Тож, всі цілі!

Це найголовніше – дякую колегам за чіткість.

Організовується трансфер пасажирів до Миколаєва.

-Терористам – рано чи пізно відповідати за такі злочини. Ті, хто збивають пасажирські літаки чи влаштовують «сафарі» за пасажирськими поїздами, точно не завершують добре.

Розраховуємо на рішучі дії партнерів – і не тільки, коли йдеться про удари під кордоном чи поблизу дипломатичних поїздів! Жоден такий удар неприпустимий!

Пасажирам разом з Миколаївською ОВА організовуємо автобусний трансфер, щоб всі попри все дістались точки призначення, – повідомили в Укрзалізниці.