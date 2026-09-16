Станом на 15 вересня 2026 року прострочена заборгованість споживачів ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” за надані послуги становить 237,9 млн грн.

Водночас за серпень 2026 року підприємство нарахувало споживачам 29,4 млн грн за послуги теплопостачання. Сплатити ці нарахування необхідно до 30 вересня включно, повідомляє Миколаївська міська рада.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» системно працює з боржниками. Підприємство інформує споживачів про наявну заборгованість, укладає договори реструктуризації, проводить претензійно-позовну роботу та передає судові рішення на примусове виконання до Державної виконавчої служби.

У серпні суди ухвалили 264 рішення про стягнення заборгованості напонад 3 млн 502 тис. грн. Загалом від початку року ухвалено 1542 судові рішення на суму, що перевищує 22 млн 735 тис. грн.

Державна виконавча служба у серпні примусово стягнула з боржників понад 2 млн 351 тис. грн. З початку року ця сума становить майже 18 млн 99 тис. грн.

Підприємство закликає споживачів не доводити ситуацію до суду та примусового стягнення. Якщо у вас є заборгованість, її варто погасити або звернутися до «Миколаївоблтеплоенерго» для укладення договору реструктуризації.

Своєчасна оплата дозволяє уникнути додаткових витрат і допомагає підприємству забезпечувати стабільну роботу системи теплопостачання.

Сплатити за послуги можна через офіційний сайт підприємства, особистий кабінет, банківські додатки, термінали самообслуговування або у відділеннях банків.