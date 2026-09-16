Минулої доби рятувальники Миколаївщини ліквідували 4 пожежі. Одна з них виникла на відкритій території внаслідок російської агресії у Миколаївському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У м. Баштанка горіла покрівля одноповерхового житлового будинку на площі 70 кв. м, у Доманівській ТГ Вознесенського району зайнялась господарча будівля.

Суху траву загасили у Казанківській ТГ Баштанського району.

Причини встановлюються. На всі випадки забезпечене реагування підрозділів ДСНС.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині було зареєстровано всього дві пожежі.