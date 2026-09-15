Минулої доби дощова погода внесла достатньо позитивні корективи в пожежну обстановку на Миколаївщині.

Пожеж в екосистемах не зареєстровано. Рятувальникам лише двічі довелось виїжджати за викликами, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, у м. Миколаєві ліквідували горіння легкового автомобіля, у м. Первомайськ – займання трьох електролічильників на сходовій клітині в п’ятиповерхівці.

Постраждалих немає.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині протягом позаминулої доби спалахнуло 20 пожеж – що горіло