У межах спільної підготовки України до зимового періоду 2026–2027 років Міністерство охорони здоров’я України та ЮНІСЕФ посилюють енергетичну незалежність і безперервність роботи 98 закладів охорони здоров’я в 14 областях України.

ЮНІСЕФ спрямовує 13,4 млн доларів США на підвищення енергостійкості закладів охорони здоров’я та соціальної сфери. У межах цієї підтримки у 98 закладах встановлюють сонячні енергетичні системи з акумуляторами та інверторами.

«Працюємо над тим, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги за різних сценаріїв. Наша система охорони здоров’я має бути готовою до роботи в умовах ворожих атак, відключень електроенергії, перебоїв із теплом, водопостачанням чи логістикою. Тому продовжуємо посилювати автономність медичних закладів за різними напрямами. Дякую ЮНІСЕФ за підтримку у зміцненні їх енергетичної стійкості», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Сонячні системи встановлюються у закладах охорони здоров’я та соціальної сфери у восьми прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Запорізькій, а також Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Івано-Франківській та Волинській областях

«Наша підтримка спрямована на те, щоб медичні заклади могли функціонувати без перебоїв. Для сімей з дітьми це питання доступу до допомоги, коли вона потрібна найбільше. Йдеться про 2,5 мільйона людей, зокрема 400 тисяч дітей, які зможуть і надалі отримувати медичні та імунізаційні послуги навіть перебоїв з електропостачанням», — зазначила сказала в.о. голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Шаміза Абдулла.

Обладнання складається із сонячних панелей, інверторів та акумуляторних систем. Воно забезпечує резервне живлення критично важливих відділень і медичного обладнання, зокрема реанімацій, операційних, пологових залів, лабораторій, систем зберігання вакцин і лікарських засобів. Окрім встановлення сонячних систем, до закладів охорони здоров’я вже доставлено понад 2 500 тонн твердого палива, й додаткові обсяги будуть направлені за потреби.

Підтримка енергостійкості медичних закладів є частиною ширшої програми підготовки ЮНІСЕФ до зими 2026–2027 років, що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Норвергії, США та Японії, а також Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW. Загалом ЮНІСЕФ інвестує 103,5 млн доларів США для підтримки понад 3 млн людей у 120 громадах восьми прифронтових областей.

Спільна робота МОЗ та ЮНІСЕФ спрямована на те, щоб медичні працівники могли продовжувати надавати допомогу, а пацієнти — отримувати необхідні послуги незалежно від безпекової ситуації та можливих перебоїв у роботі критичної інфраструктури.