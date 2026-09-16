Новинний вертоліт NewsChopper4 телеканалу NBC4 Los Angeles розбився у районі Чатсворт у Лос-Анджелесі під час висвітлення іншої ДТП та знявши процес власного падіння.

Гелікоптер впав на парковку між двома комерційними будівлями та загорівся. Унаслідок катастрофи загинули щонайменше троє людей, ще одну людину у важкому стані доправили до лікарні.

Серед жертв — відома аерофотожурналістка Еліана Морено та досвідчений пілот Джордж Марсінів, які перебували на борту. Ще однією жертвою став випадковий пішохід, який у момент падіння перебував на парковці комерційної будівлі.

Вогонь після падіння перекинувся на припарковані автомобілі та контейнери.

Перед катастрофою екіпаж знімав наслідки зіткнення легковика з автобусом, унаслідок якого загинули двоє осіб. Причини падіння наразі встановлюють. Розслідуванням займаються NTSB (Національні рада з безпеки на транспорті) та FAA (Федеральне управління цивільної авіації).