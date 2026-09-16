Національна поліція розслідує ймовірну трудову та сексуальну експлуатацію студентів керівництвом Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та приватного Київського університету культури (КУК), що пов’язані із 76-річним Михайлом Поплавським. Раніше про сексуальні домагання в цих закладах йшлося переважно на рівні чуток і поодиноких свідчень. Тепер, схоже, у слідства з’явилися і формальні зачіпки.

Про це стало відомо з опублікованої тиждень тому ухвали Печерського районного суду Києва, у якій випадково не закрили назви університетів і ресторанів, задіяних у схемі. Завдяки цьому NGL.media вдалося ідентифікувати, що справа стосується закладів Поплавського.

Кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми і поліція відкрила ще у лютому цього року, отримавши свідчення студентів, що їх фактично змушують працювати у ресторанах Михайла Поплавського. За версією слідства, керівництво КНУКіМ та КУК вербувало студентів – переважно тих, хто залежав від оцінок, гуртожитку чи стабільного доходу. Їх залучали до роботи у ресторанах «Пан Чебурек» та «Батьківська хата», що розташовані за 20 км від Києва, без укладення трудових договорів.

Михайло Поплавський разом з двома ймовірно студентками рекламує ресторан «Пан Чебурек», розташований на трасі Київ-Одеса за 20 км від Києва (Instagram ресторану)

Слідство встановило, що аби трудові відносини виглядали законними, студентам формально нараховували й переказували зарплату через підконтрольні ПП та ФОП, тобто просто імітували оплату праці. Наразі слідчим вдалося встановити 60 студентів, яких таким чином долучили до роботи у ресторанах Поплавського.

Спершу розслідування стосувалося лише трудової експлуатації студентів. Проте в останній наразі опублікованій ухвалі суду вказано, що мова йде і про можливу сексуальну експлуатацію: «Окрім того, окремих завербованих студенток залучали до участі у закритих приватних заходах (вечірках, банкетах, неофіційних зустрічах) для третіх осіб, фактичною метою яких було використання студенток як об`єктів сексуальної експлуатації».

Цікаво, що розслідування про ймовірну експлуатацію студентів головне управління Національної поліції відкрило одразу після того, як у лютому 2026 року в Михайла Поплавського завершився контракт з КНУКіМ, який він очолював понад 30 років. Тому головним фігурантом справи поки є нинішній в.о. ректора Ігор Комарніцькій. Прокурор у цій справі стверджує, що саме Комарніцький безпосередньо підбирав студентів для роботи у закладах Поплавського.

Ігор Комарніцький раніше був деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ і помічником Михайла Поплавського, коли той був депутатом Верховної Ради. Він також керує Київською регіональною міською партійною організацією Аграрної партії України, яку очолює сам Поплавський.

Своєю чергою засновником приватного Київського університету культури (КУК) є ТОВ «Укрконцерт», що належить Олександру Поплавському – сину Михайла Поплавського.

Це не перший випадок, коли до КНУКіМ приковувалась увага через сексуальні домагання. Торік на тлі скандалу довкола театрального режисера Андрія Білоуса NGL.media збирали свідчення про домагання в театральних вишах – і одним із названих кривдників виявився викладач КНУКіМ Андрій Балабан, якого звільнили після публічних заяв його студентів.

Тоді ж колишня студентка КНУКіМ Владислава Корінна публічно звинуватила і самого Михайла Поплавського у домаганнях, але відмовилась розкрити подробиці. Як повідомляло ІншеТВ, Михайла Поплавського колишня студентка звинуватила в домаганнях. Подробиці

У березні 2026 року правоохоронці публічно заявили про ще одну справу щодо КНУКіМ, яка стосується розтрати близько 760 мільйонів гривень через фіктивних студентів. 27 березня у межах цієї справи пройшло понад 20 обшуків: у самого Михайла Поплавського, а також у державному й приватному університетах культури.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Шмон в Київському універі культури – йдеться про шалені розтрати, пишуть про затримання Поплавського (ФОТО)