Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ дрон-перехоплювач «Скажений» із системою донаведення.

Про це Мілітарному розповіли в об’єднанні оборонних виробників UV Military Cluster.

«Ми одразу продумали лінійку засобів і кодифікували все комплексно», — розповіли в UV Military Cluster.

Поточна лінійка налічує сім варіацій: денні, нічні, із донаведенням, аналоговим і цифровим відео.

Відповідно до кожного з цих варіантів дронів передбачено комплекс необхідного обладнання.

Основні характеристики:

максимальна швидкість — 340 км/год;

максимальна висота — 7000 м;

тривалість польоту — до 15 хв;

корисне навантаження — 500 г.

Система донаведення «Скаженого» пройшла випробування, а перші такі борти передали на позиції на Одещині та Запоріжжі.

Проте цей виріб у компанії не розглядають для перехоплення реактивних дронів.

«На жаль, ще не вдалося успішно застосувати борт із донаведенням, бо останнім часом на Одещину летять лише реактивні “шахеди”», — розповіли в UV Military Cluster.

Український дрон-перехоплювач «Скажений». Фото: UV Military Cluster

Перехоплювачі також отримають підрозділи поблизу лінії бойового зіткнення, де їх використовуватимуть для знищення розвідувальних та ударних дронів.

Візуально «Скажений» схожий на інші дрони-перехоплювачі. Проте в цьому БПЛА батарея проходить крізь силову раму, завдяки чому центр мас розташований по центру.

«Тобто борт у горизонтальному польоті летить без піднятого носа. Це справжня проблема в цьому класі виробів. Він вийшов дуже керованим», — зазначили виробники.

Виробник також провів перші випробування віддаленого керування, щоб оператор міг керувати дроном звідки завгодно.

Система донаведення українського дрона “Скажений” захопила ціль. Кадр з відео UV Military Cluster

На запит ВМС дрон роблять модульним: шляхом заміни нижньої частини можна змінити систему зв’язку, а передньої — відеосистему.

В UV Military Cluster додали, що їхніми перехоплювачами також зацікавилися закордонні замовники. Наразі компанія погоджує перший контракт.