Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилася без зв’язку.

Про це повідомили провайдери «Павутина» та Utels, передає Громадське.

Обидві компанії підтвердили ураження дата-центру. Як пояснили в Utels, на ньому розміщене їхнє вузлове обладнання, яке залишилося без електроживлення, тож можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

Нині аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб відновити роботу обладнання та мережі.

«Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння», — кажуть у «Павутині».

російські дрони завдають ударів по Києву з вечора 22 вересня. Уранці пошкодження фіксували в кількох районах міста: у Голосіївському районі сталася пожежа на складському приміщенні та на АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі.