російські рекрутери масово використовують платформи Meta, Google та інші західні цифрові ресурси для пошуку й заманювання іноземців на війну проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що у таких оголошеннях пропонують нібито цивільну роботу: будівництво, охорону, допомогу в отриманні віз чи навіть участь у кастингах на ролі у фільмах.

В інших оголошеннях не приховують, що йдеться про військову службу: публікують згенеровані штучним інтелектом зображення темношкірих чоловіків у російській військовій формі та обіцяють щедрі виплати – до $15 тис. за підписання контракту та $3 тис. щомісяця – йдеться у повідомленні.

Вказується, що, хоча технологічні компанії, зокрема Meta та Google, вже заблокували сотні рекламних кампаній і сайтів вербувальників, росія продовжує постійно створювати нові акаунти.

“Ця загроза потребує особливої уваги та координації зусиль міжнародної спільноти, щоб перекрити кремлю шляхи для вербування іноземців на війну”, – резюмують у ЦПД.