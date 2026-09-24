У Німеччині звичайне доставлення квітів перетворилося на надзвичайну подію, яка сколихнула ціле містечко. Українка Олена, яка виїхала з Очакова, замовила собі букет зі 101 троянди. Під час розпакування з нього вилилася небезпечна хімічна суміш — як встановила експертиза, ртуть із миш’яком. Будинок опечатали, сусідів евакуювали, а німецька поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою в замаху на вбивство.

Водночас у сусідньому місті через схожу невідому рідину екстрено закрили сортувальний центр компанії DHL, яка доставляла квіти. Чи був це цілеспрямований замах на українку, чи масштабна диверсія спецслужб РФ?

У ситуації розбиралася «ТСН».

У лютому 2022 року жінка з Очакова на Миколаївщині переїхала до Німеччини. Вона згадує події минулої п’ятниці. Каже, вони стали справжнім шоком не лише для неї, а й фактично паралізували життя усього невеликого містечка, що за сто кілометрів від Гамбурга.

«Звісно, я одразу зрозуміла, що це ртуть, бо почала витирати, а вона почала ділитися на різні частинки. Експертиза, яка приїхала з Гамбурга, сказала, що там була суміш ртуті з миш’яком. Через це з моєї квартири винесли повністю всі речі, всі мої документи. Всіх людей із будинку взагалі евакуювали на вулицю», — зазначила вона.

Квартира українки — на першому поверсі, вона досі опечатана. До інших помешкань будинку всім дозволили зайти лише наступного дня. Олену ж оглянули медики та взяли всі необхідні аналізи.

«Я почуваюся добре, окрім, звісно ж, якогось морального стану, тому що для мене це шок», — зізнається вона.

Дівчина розповідає, що в цьому місці з чоловіком і сином оселилися одразу, щойно приїхали до Німеччини. Тут, в окремій кімнаті, вона облаштувала й кабінет краси. Ті самі троянди сама замовила у місцевого флориста, послугами якого користується вже не вперше, адже часто прикрашає оселю і робоче місце. Квіти додому привезла кур’єрська компанія.

«Я сама його собі замовила, бо це дуже гарні квіти. Я взагалі люблю квіти, люблю троянди… Просто люди пишуть, що цей букет мені відправила жінка мого коханця. Або мій коханець чи ще щось там. Але у мене немає коханця, у мене є прекрасний чоловік, якого я кохаю вже 10 років. Ми добре живемо, у нас усе добре, і в мене навіть таких помислів не було ніколи, не знаю», — пояснює українка.

Олена додає, що після перевірки небезпечну речовину виявили і перед вхідними дверима до квартири. Поліція одразу відкрила кримінальне провадження за підозрою у замаху на вбивство і нині веде розслідування справи.

За часом події у помешканні українки співпали і з евакуацією в місті Лайцен логістичного центру міжнародної компанії DHL — саме ця компанія і доставляла Олені букет троянд. Центр закрили для працівників на невизначений термін.

Згідно з даними, до правоохоронців звернулася 50-річна українка, яка працює кур’єркою. Вона припускає, що ще минулої п’ятниці під час доставлення посилок на неї потрапила невідома рідина. Після цього жінці стало зле. Чи витекла речовина з однієї з посилок, наразі невідомо. Жінку доправили до лікарні, але після обстеження відпустили. Сліди невідомої речовини виявили у її службовому автомобілі та вдома. Зразки досліджують у лабораторії в Гамбурзі. Результати очікують упродовж двох днів.

«Наразі працівникам заборонено заходити до центру сортування посилок у Лайцені. Він залишатиметься закритим, доки ми не з’ясуємо, про яку саме речовину йдеться, тобто до отримання результатів лабораторного дослідження. Подальші заходи залежатимуть від результатів. Можливо, знадобиться професійне очищення приміщень або утилізація окремих предметів. Усе залежатиме від того, яку саме речовину зрештою виявлять», — зазначили в німецькій поліції.

Чи пов’язані ці дві події, офіційного підтвердження наразі немає. Але подібні інциденти в Німеччині вже траплялися: так, влітку 2024 року посилка з запалювальним пристроєм загорілася у вантажному центрі DHL у Лейпцигу. Схожі відправлення тоді виявили також у Польщі та Великій Британії. Німецькі спецслужби розглядали їх як можливу російську диверсійну операцію.

Нині Олена з родиною тимчасово оселилася у квартирі своєї сестри. Працювати не може, бо немає доступу до обладнання та матеріалів, і сподівається, що якнайшвидше після усіх досліджень зможе знову потрапити до оселі.

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