Помер король Норвегії Харальд V. Йому було 89 років. Король помер після тривалої хвороби.

Перебуваючи на престолі з 1991 року, король Харальд був найстаршим монархом у Європі.

Харальд V – представник Глюксбурзької династії. У Норвегії король виконує переважно церемоніальні функції, але є надзвичайно популярним символом національної єдності та модернізації монархії.

Він народився 21 лютого 1937 року. і став першим принцом, який народився на території Норвегії з 1370 року (до цього спадкоємці народжувалися в Данії або Швеції через унії). Під час Другої світової війни та нацистської окупації Норвегії маленьким хлопчиком був евакуйований разом із матір’ю та сестрами до США, де жив у Вашингтоні.

Закінчив Норвезьку військову академію, а згодом вивчав історію, економіку та політику в Оксфорді. Харальд є професійним яхтсменом: він представляв Норвегію на трьох Олімпійських іграх (1964, 1968, 1972) і навіть був прапороносцем своєї збірної.

Шлюб по любові, що змінив історію

У 1968 році Харальд одружився з Сонею Гаральдсен — дівчиною з простої родини, яка не мала шляхетного походження. Пара таємно зустрічалася 9 років. Тодішній король Улаф V не давав дозволу на шлюб. Тоді Харальд поставив ультиматум: або він одружується з Сонею, або назавжди відмовляється від прав на престол (що могло створити конституційну кризу, адже він був єдиним спадкоємцем). Батько поступився, і Соня стала королевою.

Харальд V відомий своїми сучасними та ліберальними промовами. Він активно виступає на захист прав ЛГБТ-спільноти, біженців та релігійної толерантності.