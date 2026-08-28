Все ще затримуються поїзди по всій країні – і прогноз такий, що будуть затримуватися принаймні протягом сьогоднішнього дня.

Про це сказав керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

-Навіть попри те, що ми не керуємося “загальною” тривогою, а зупиняємо рух тільки при фіксації прямої загрози конкретним поїздам, таких випадків просто овер-багато. Спрацьовує ланцюгова реакція – і “плюсує” фактично все.

Що хочемо донести:

1. Ми не скасували нічого. Тобто поїзд буде – але є справді великі затримки. І давайте чесно, якщо ніч буде така ж – їх стане більше.

2. Моніторте uz-vezemo i push-сповіщення в застосунку Укрзалізниці. Ціла команда оновлюватиме інфу всю ніч. Якщо вашого поїзда там ще нема (як, наприклад, 43 зараз) – це може означати, що його обіговий близнюк (44) ще не доїхав до кінцевої і не перетворився на ваш (43), бо спізнюється (на +10 в моєму прикладі).

3. World Central Kitchen збиваються з ніг, щоб нагодувати всіх, хто затримується 5+. Подякуйте цим святим людям і зрозумійте правильно, якщо 1 з 64 поїздів не встигли зловити в Конотопі.

4. Усі платні зали очікування на вокзалах країни до ранку п’ятниці безкоштовні. Як і чай у Фортецях Незламності.

5. Ми повернемо повну вартість квитка, якщо через затримки ви махнули рукою. Загугліть “онлайн-сервіси Укрзалізниці”, це там.

6. На ранок явно будуть “обрізання” деяких поїздів, що в перекладі на людську означає пересадку на фінальному етапі маршрута. Подекуди клас вагонів буде іншим, бо засилатимемо “що є в депо”. Це критично необхідна вправа, щоб повернутися до графіку хоча б надвечір завтра. І це накладе відбиток на сервісну складову (умовно продаж книжок або щось таке). Будемо згладжувати турботою та “обіймашками”.

Всі все вивеземо.

Вночі в Укрзалізниці повідомили таке:

Станом на 3:30 ночі затримки зберігаються, але потроху скорочуються. Зали очікування на вокзалах, як і обіцяно, відкрили двері безкоштовно для всіх, хто очікує на свій затриманий рейс.

Наші друзі з World Central Kitchen допомогли зробити цей день легшим і приємнішим для майже трьох десятків поїздів. Як пасажирів, так і поїзних і локомотивних бригад. Насправді це дуже злагоджена, координована робота одночасно в Києві, Полтаві, Знамʼянці, Хмельницькому, Шепетівці, Львові, Тернополі, Рівному, Ніжині, Конотопі та інших містах.

Наприклад, команда столиці сьогодні провела більше 12 годин на вокзалі Київ-Пасажирський. А Шепетівка побила рекорд по кількості гарячих страв на день – 1120 порцій.

Дякуємо всій команді легендарного Jose Andres! Дякуємо нашим вокзальникам і провідникам, які брали активну участь і яким зараз об’єктивно важко. Дякуємо кожному з вас за розуміння Їдемо далі!