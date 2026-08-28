Дональд Трамп опублікував в Truth Social власний рейтинг американських президентів, де номінанти були класифіковані за шістьма визначеннями: «Невдахи», «Нижче середнього», «Середні», «Майже великі», «Великі» і… «Найвеличніший».
Найвеличніший у цьому рейтингу – єдиний і неповторний Дональд Трамп.
Загалом ця піраміда президентів США виглядає так.
THE GREATEST — «Найвеличніший»
Дональд Трамп (2017–2021; 2025–дотепер)
GREAT — «Великі»
Авраам Лінкольн (1861–1865)
Джордж Вашингтон (1789–1797)
Франклін Делано Рузвельт (1933–1945)
Вудро Вільсон (1913–1921)
Томас Джефферсон (1801–1809)
Ендрю Джексон (1829–1837)
NEAR GREAT — «Майже великі»:
Теодор Рузвельт (1901–1909)
Гровер Клівленд (1885–1889; 1893–1897)
Джон Адамс (1797–1801)
Джеймс Полк (1845–1849)
AVERAGE — «Середні»:
Білл Клінтон (1993–2001)
Джон Квінсі Адамс (1825–1829)
Джеймс Монро (1817–1825)
Резерфорд Гейз (1877–1881)
Джеймс Медісон (1809–1817)
Мартін Ван Бюрен (1837–1841)
Вільям Говард Тафт (1909–1913)
Честер Артур (1881–1885)
Вільям Мак-Кінлі (1897–1901)
Ендрю Джонсон (1865–1869)
Герберт Гувер (1929–1933)
Бенджамін Гаррісон (1889–1893)
BELOW AVERAGE — «Нижче середнього»:
Джон Тайлер (1841–1845)
Калвін Кулідж (1923–1929)
Міллард Філлмор (1850–1853)
Закарі Тейлор (1849–1850)
Джеймс Б’юкенен (1857–1861)
Франклін Пірс (1853–1857)
FAILURES — «Невдахи»:
Джо Байден (2021–2025)
Барак Обама (2009–2017)
Улісс Грант (1869–1877)
Воррен Гардінг (1921–1923)
Джиммі Картер (1977–1981)
Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Трамп перейменував озеро в Канаді та замахнувся на два океани: яку назву дав