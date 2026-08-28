Дональд Трамп опублікував в Truth Social власний рейтинг американських президентів, де номінанти були класифіковані за шістьма визначеннями: «Невдахи», «Нижче середнього», «Середні», «Майже великі», «Великі» і… «Найвеличніший».

Найвеличніший у цьому рейтингу – єдиний і неповторний Дональд Трамп.

Загалом ця піраміда президентів США виглядає так.

THE GREATEST — «Найвеличніший»

Дональд Трамп (2017–2021; 2025–дотепер)

GREAT — «Великі»

Авраам Лінкольн (1861–1865)

Джордж Вашингтон (1789–1797)

Франклін Делано Рузвельт (1933–1945)

Вудро Вільсон (1913–1921)

Томас Джефферсон (1801–1809)

Ендрю Джексон (1829–1837)

NEAR GREAT — «Майже великі»:

Теодор Рузвельт (1901–1909)

Гровер Клівленд (1885–1889; 1893–1897)

Джон Адамс (1797–1801)

Джеймс Полк (1845–1849)

AVERAGE — «Середні»:

Білл Клінтон (1993–2001)

Джон Квінсі Адамс (1825–1829)

Джеймс Монро (1817–1825)

Резерфорд Гейз (1877–1881)

Джеймс Медісон (1809–1817)

Мартін Ван Бюрен (1837–1841)

Вільям Говард Тафт (1909–1913)

Честер Артур (1881–1885)

Вільям Мак-Кінлі (1897–1901)

Ендрю Джонсон (1865–1869)

Герберт Гувер (1929–1933)

Бенджамін Гаррісон (1889–1893)

BELOW AVERAGE — «Нижче середнього»:

Джон Тайлер (1841–1845)

Калвін Кулідж (1923–1929)

Міллард Філлмор (1850–1853)

Закарі Тейлор (1849–1850)

Джеймс Б’юкенен (1857–1861)

Франклін Пірс (1853–1857)

FAILURES — «Невдахи»:

Джо Байден (2021–2025)

Барак Обама (2009–2017)

Улісс Грант (1869–1877)

Воррен Гардінг (1921–1923)

Джиммі Картер (1977–1981)

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Трамп перейменував озеро в Канаді та замахнувся на два океани: яку назву дав