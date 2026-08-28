





Фігурант після сварки зі співмешканкою підпалив її речі, що спричинило пожежу у житловому будинку та втік із місця події. Нині слідчі, на підставі зібраних доказів, направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. За скоєне палію загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це пише Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Подія сталась у квітня цього року. Про підпал житлового будинку у Первомайську повідомила поліцію 31-річна жінка співмешканець якої і вчинив пожежу.

Тоді поліцейські розшукали 27-річного мешканця райцентру та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нині на підставі зібраних доказів поліцейські завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. Подальшу долю чоловіка вирішить суд. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.