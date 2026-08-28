У Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулося відкриття виставки родини Макушиних «Творче єднання поколінь» — мистецької події, що об’єднала творчість кількох поколінь однієї з відомих мистецьких родин Миколаєва.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Для Макушиних мистецтво — не просто професія. Це спосіб життя, мова спілкування та особлива форма родинної пам’яті. Саме тому експозиція стала не лише презентацією творчих робіт, а й своєрідною історією родини, розказаною через мистецтво.

В експозиції представлені живопис і фотографія, які створюють діалог між минулим і сучасністю, творчою спадщиною та її продовженням.

Це виставка про творчість, пам’ять і спадкоємність. Про мистецтво, яке зберігає присутність тих, кого вже немає поруч, і водночас продовжує жити в нових роботах, образах та наступних поколіннях.

Під час відкриття гості мали можливість познайомитися з роботами представників родини, поспілкуватися з авторами та відчути особливу атмосферу творчого єднання, у якому мистецтво стає ниткою, що поєднує покоління.

«Творче єднання поколінь» — це виставка про те, як талант, любов до мистецтва та родинні традиції можуть передаватися крізь роки, знаходячи нове життя у творчості наступних поколінь.

Як повідомляло Інше ТВ, «Спокуса – вибране» – у Миколаєві відкрилася виставка живопису до 35-річчя Незалежності України (ФОТО)