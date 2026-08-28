РФ запустила черговий фотофейк у рамках дезінформаційної кампанії про «мобілізацію жінок в Україні».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У соцмережах поширюють фото нібито з однієї з жіночих консультацій. На плакаті зображено військову ЗСУ із цитатою: «Материнство – не єдиний шлях самореалізації жінки».

ропагандисти супроводжують це маніпулятивними заявами про те, що українок нібито закликають іти на фронт безпосередньо у медичних закладах.

Насправді це зображення — фейк, створений за допомогою штучного інтелекту. Це підтверджує аналіз фотографії через спеціалізовані сервіси перевірки контенту. На російське походження фейку вказує і його першоджерело — ворожі анонімні Telegram-канали.

російська пропаганда систематично поширює дезінформацію про «жіночу мобілізацію», щоб деморалізувати та залякати українське суспільство.

Наголошуємо: жодної обовʼязкової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Жінки вступають до лав Сил оборони України виключно за власним бажанням.