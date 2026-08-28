Як повідомляло ІншеТВ, вчора У Санкт-Петербурзі підірвали підполковника (ФОТО, ВІДЕО)

За цей час стало відомо, що підполковнику було 53 роки, він служив у 6-тій гвардійській Ленінградській армії повітряно-космічних сил РФ.

а сьогодні Астра повідомила про те, що вибуховий пристрій в автомобілі підполковника російської авіації у Петербурзі, встановила 24-річна дівчина, яка 27 серпня вилетіла через Туреччину до Молдови.

Кілька місяців тому з 24-річною росіянкою у месенджері зв’язалися невідомі особи, а потім і «представники ЗСУ». З дівчиною нібито вели розмови про війну та політику, після чого запропонували закласти саморобний вибуховий пристрій під певний автомобіль, а після виконання завдання в Україну.

Дівчина заклала вибуховий пристрій увечері 26 серпня під днище автомобіля в Шушарах і відразу після цього вирушила до аеропорту Пулково, звідки вилетіла о 5 ранку 27 серпня до Туреччини.

Як пише російське видання, силовики встановили особу дівчини та зв’язалися з турецькими колегами, щоб її затримали в Туреччині, але на той час вона вже вилетіла до Кишиніва.

Що стосується самої Ленінградської армії повітряно-космічних сил РФ, то вона бере активну участь у повномасштабній війні проти України, забезпечуючи повітряні удари, бомбардування та протиповітряну оборону російських сил на північному, північно-західному та східному напрямках

Цікаво й те, що колишнього командувача армії (у 2005–2007 роках) генерал-лейтенанта у відставці Володимира Свиридова у листопаді 2023 року було знайдено мертвим за загадкових обставин у його будинку на Ставропіллі.