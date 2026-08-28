Лікеро-горілчаний завод “Хортиця”, який входить у групу Global Spirits, постраждав внаслідок російської атаки і відновленню не підлягає.

Про це NV Бізнес повідомила пресслужба групи.

На завод Хортиця було чотири прильоти, зазначають там. Підприємство горіло щонайменше три години. Воно не підлягає відновленню, зазначають у пресслужбі Global Spirits.

«Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації», — додають там. Компанія втратила приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом.

Середня вартість одного товару — 100 грн, кажуть у Global Spirits.

«Ворог атакував Запоріжжя — удар завдано по одному з підприємств», — повідомляв у своєму офіційному Telegram-каналі голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено виробничі приміщення, через що виникла пожежа, зазначав він.

У ніч на 19 липня 2026 року російський ракетний удар повністю знищив основний склад Global Spirits. Через це доставка продукції клієнтам була неможлива.

Постраждалий лікеро-горілчаний завод Хортиця у Запоріжжі / Фото: Пресслужба Global Spirits

Тоді вогонь знищив всі складські приміщення та всі товарні запаси. За попередніми оцінками, збитки становлять понад 100 млн грн.

Лікеро-горілчаний завод Хортиця — одне з основних підприємств холдингу Global Spirits. Завод побудований за унікальним проєктом і має обладнання від світових лідерів: зокрема, інженерні системи Rehau, лінії розливу Ital Project, йдеться на сайті Global Spirits.

Перша пляшка горілки «Хортиця» зійшла з конвеєра у грудні 2003 року. На заводі працювали більше 500 людей, а швидкість ліній розливу сягала 16 пляшок у секунду.

Окрім «Хортиці», завод виготовляв горілки під торговими марками «Мороша», «Первак», «Медова», «Пшенична сльоза», Gold Ukraine.

Виторг ТОВ Глобал Спірітс Груп у 2025 році впав на 54,3% до 1,4 млрд грн, свідчать дані YouControl. Компанія вийшла зі збитку у 235,3 млн грн у прибуток в 57 млн грн. Вартість активів ТОВ Глобал Спірітс Груп за рік знизилася на 3% до 2 млрд грн.

З липня 2022 року власником компанії є громадянин Ліхтенштейну Вахтер Мартін Мікаель. До цього кінцевим бенефіціаром був український бізнесмен та засновник Global Spirits Євген Черняк.