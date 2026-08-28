Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой відкрито заявив про необхідність бомбардування українських міст задля деморалізації населення. Це суперечить офіційній брехні Кремля про атаки лише по військовій інфраструктурі.

Таку заяву депутат-єдинорос зробив у ефірі російського пропагандистського телебачення, повідомив телеграм-канал «Можем объяснить».

В ефірі щоденного токшоу «Время покажет» політолог Василь Вакаров заявив, що наразі в Україні проживає близько 20 млн людей. Він звернувся до Толстого із запитанням:

«Как вы считаете, если будет выжженная земля, если все превратится в степь, куда эти люди денутся? Какая судьба их ждет?»

У відповідь Толстой запропонував за добу до ударів попереджати мешканців українських міст, щоб вони тікали світ за очі.

«Вы считаете, что мы призываем к жестокостям? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику [украинцев] до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам»

Слова Толстого суперечать офіційній версії ударів по Україні. Прес-секретар президента Пєсков, глава МЗС Лавров та саме Міноборони з початку вторгнення в Україну і досі стверджують, що російська армія нібито завдає ударів лише по військових цілях та інфраструктурі, яка використовується ЗСУ. Про це неодноразово говорив і Путін.

У Держдумі вже були подібні заяви, але менш конкретні і не з вуст керівництва парламенту. Посилити удари по Україні, без прямої згадки мирних громадян, пропонували депутати Андрій Гурулєв та Андрій Колесник. Перший закликав «бити противника нещадно, не заморочуючись», другий – «постійно завдавати ударів, щоб вони голови навіть підняти не могли».

Найбільш радикально висловлювався голова «Родіни» Олексій Журавльов: в інтерв’ю блогеру Миронову він запропонував знищити половину населення України, назвавши їх нацистами.

На відміну від думського та кремлівського керівництва пропагандисти у висловлюваннях не соромляться. Соловйов пропонував знищити Одесу «очисним вогнем», православний олігарх, власник «Цагорода» Малофєєв та військовий експерт Ходарьонок закликали застосувати проти України ядерну зброю.