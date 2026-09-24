Вища рада правосуддя звільнила за вчинення істотного дисциплінарного проступку суддю з Миколаївщини.

Таке рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання ВРП, інформує «Закон і Бізнес».

Зокрема, згідно із поданням другої дисциплінарної палати ВРП на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції з посади судді Баштанського районного суду Миколаївської області звільнена Звягіна Оксана Василівна.

Згідно із обставинами справи, наприкінці робочого дня її виявили у службовому кабінеті у стані сп’яніння. Тож, з огляду на «неналежну поведінку та очевидне порушення нею високих стандартів поведінки судді», палата застосувала до неї стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Суддя через свого представника (на фото в центрі) просила зупинити або відкласти провадження з огляду на скаргу на рішення ВРП, яка розглядається у Великій палаті ВС. Однак це клопотання було відхилене.

Представник наголошувала, що наразі факт перебування О.Звягіної в стані сп’яніння не підтверджений жодним належним доказом, а стан судді був пов’язаний із здоров’ям та вживанням настойки пустирника. До того ж, звернула увагу на недоліки законодавства, оскільки за чинною процедурою суддя змушена оскаржувати як рішення ВРП щодо застосування стягнення у виді звільнення з посади, так і окреме кадрове рішення на реалізацію такого подання.

Втім, це не переконало членів Ради в необхідності дочекатися позиції ВП ВС.

З початку року ВРП позбавила посад 20 суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку, а трьох — через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

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