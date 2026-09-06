Нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про “початок справжньої війни”.

З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Вести“.

Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.

Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

“Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна… Російський дім у Берліні закривають. Я пам’ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва… Вони знову хочуть війни”, – цинічно заявив Лавров.

За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

“Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки”, – додав Лавров.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО). Зброї на Ан-124 в аеропорту Лейпцига не було, – МВС Німеччини.

1 вересня уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в причетності до інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, поблизу українського вантажного літака в аеропорту «Лейпциг/Галле». Берлін одразу оголосив пакет заходів у відповідь — зокрема закриття Генерального консульства РФ у Бонні та відмову від будівництва «Російського дому» в Берліні.

2 вересня у Німеччині біля вокзалу Аугсбурга вибухнув невідомий предмет (ФОТО)

У той же день Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, після якої заявив, що Україна і Німеччина вже фіналізують текст Drone Deal.